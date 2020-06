Der neue Austria-Trainer heißt Gerald Baumgartner

Bisher kam Baumgartner nur als Stürmer mit der höchsten Spielklasse in Berührung. Der heute 49-Jährige schaffte zwischen 1984 und 1992 für Austria Salzburg, Austria Wien und die Vienna 65 Bundesligaspiele. In Favoriten (1987–’89) blieb er in zehn Spielen ohne Tor.

Seine Trainerkarriere startete er 2005 als Co-Trainer der Salzburg Juniors und lernte bis 2011 unter sechs Betreuern. Die zweite Begegnung mit der Austria war schon ein Bewerbungsschreiben: Mit Drittligist Pasching kam er 2013 bis ins Cup-Finale und schlug den neuen Meister mit 1:0.

Beim SKN setzte sich der unglaubliche Lauf des Cup-Helden fort – erst nach 14 Partien ohne Niederlage und der neuerlichen Europacup-Qualifikation war im Finale gegen Salzburg (2:4) die Siegesserie beendet.

Von den Salzburgern inspiriert war auch die taktisch moderne Spielweise: hohes Verteidigen, stets nach vorne spielen und mit genug Kondition für das Gegenpressing. Durchgesetzt hat Baumgartner seine Ansichten ohne Rücksicht auf Verluste und allzu großes Verständnis für Spielerwünsche. Die Austria-Kicker müssen sich auf einen forschen Umgangston einstellen. Außerdem auf einen neuerlichen Stilwechsel: Vorgänger Bjelica setzte mehr auf Defensive, davor Stöger auf Offensive, sein Vorgänger Vastic auf Defensive und bis 2011 Daxbacher auf Offensive.

In St. Pölten nahm Baumgartner seine Aufgabe bis zuletzt ernst, verhandelte noch am Sonntag über einen Spielerkauf. Nach der gescheiterten Rückkehr von Manfred Schmid aus Köln witterte der vom Manager Thomas Böhm beratene Salzburger allerdings seine Chance: "Mein Ziel war die Bundesliga. Wenn ein Klub wie die Austria Interesse hat, kann man nicht Nein sagen."