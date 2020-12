Der FC Barcelona blamiert sich in Cadiz

In der Champions League spielt der FC Barcelona groß auf, in der Liga sind die Katalanen in der Krise. Das Team von Ronald Koeman war in Cadiz zwar über weite Strecken überlegen, kreierte aber kaum zwingende Chancen. Die Gastgeber gewannen mit 2:1, für Barcelona war es die vierte Niederlage im zehnten Meisterschaftsspiel.

Beim 1:0 für die Gastgeber wuchtete Barca-Verteidiger Oscar Mingueza einen Hechtkopfball aufs eigene Tor, Goalie Marc-Andre ter Stegen konnte nur kurz abwehren, Alvara Gimenez bugsierte den Ball über die Linie (8.).

Nach dem Ausgleich für Barcelona durch einen abgefälschten Schuss von Jordi Alba (57.) folgte die nächste Slapstick-Einlage der Katalanen. Clement Langlet verschätzte sich völlig bei einem Einwurf von Alba, Alvaro Negredo gewann den Pressball gegen Ter Stegen und schob zum 2:1 ein.