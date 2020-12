Deutsche Bundesliga: Ein guter Tag für Österreichs Legionäre

Zweites Saisontor von Lienhart

Eine Hand voll Österreicher gab es beim Duell zwischen Freiburg und Mönchengladbach zu sehen – und sie traten auch in Erscheinung. Nach der Führung der Gäste erzielte Philipp Lienhart bereits sein zweites Saisontor. Der Innenverteidiger traf per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Durch einen Elfmeter gingen er und seine Kollegen dann auch in Führung. Diesen hatte Stefan Lainer mit einem Foul an Vincenzo Grifo verursacht, der Gefoulte verwandelte selbst.