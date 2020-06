Das Ende des Heimvorteils in der Bundesliga

Nach den spektakulären Auftritten des Nationalteams beginnt am Samstag wieder der Liga-Alltag. Die gebotene Qualität mag überschaubar sein, außergewöhnlich ist die Bundesliga allemal.

Nachdem in der vergangenen Saison der internationale Torrekord mit 3,31 Treffern pro Partie aufgestellt wurde, kündigt sich das nächste statistische Highlight an: Das Ende des Heimvorteils. Üblicherweise werden vor den eigenen Fans rund 30 Prozent mehr Punkte erspielt als in der Fremde. Doch nach einem "normalen" Saisonstart ist seit einigen Monaten alles anders.

In den letzten neun Runden gab es nur einen einzigen Spieltag, an dem die fünf Gastgeber mehr Punkte holen konnten. Mit dem 3:2-Sieg der Austria bei Rapid zum Abschluss der 15. Runde kam es zum historischen Gleichstand: Den insgesamt 102 Punkten in der Heimtabelle stehen genauso 102 Punkte in der Auswärtstabelle gegenüber (siehe unten).