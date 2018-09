Dänemark droht das Aus für die EM 2020

Vorschläge ausgeschlagen

Der Streit zwischen dem Weltranglisten-Neunten und seinen Spielern entzündete sich an der fehlenden Möglichkeit für die Spieler, individuelle Werbeverträge abzuschließen, die in Konkurrenz zu Nationalteam-Sponsoren stehen. Auch die Reisekonditionen für die Profis rund um Tottenham-Spielmacher Christian Eriksen waren Teil der Verhandlungen.

Einen Vorschlag der Spieler, den bestehenden Vertrag für die beiden Ländermatches im September zu verlängern, schlug die DBU am Sonntag aus. Dänemark trifft bereits am Mittwoch in einem Testspiel auswärts auf die Slowakei und zu Beginn der Nations League am Sonntag zu Hause auf Wales.

Teamchef Aage Hareide wird für diese Partien ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Der Verband will nicht, dass er eine Elf trainiert, die nicht von ihm selbst nominiert worden ist.

Im vergangenen Jahr musste die DBU bereits ein WM-Qualifikationsspiel seiner Damen-Nationalmannschaft absagen, ebenfalls aufgrund von Vertragsunstimmigkeiten. WM-Achtelfinalist Dänemark empfängt am 16. Oktober in Herning Österreich zu einem freundschaftlichen Vergleich.