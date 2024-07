Copa America: Tränen bei Messi, Argentinien siegt, Chaos im Stadion

Weltmeister Argentinien ist erneut Copa-América -Sieger. Das Team um Superstar Lionel Messi gewann in Miami im Finale gegen Kolumbien nach Verlängerung mit 1:0 (0:0). Für den 37 Jahre alten Messi endete die Partie vorzeitig unter Tränen. Der Superstar verletzte sich in der 66. Minute der Partie ohne gegnerische Einwirkung und musste bei seinem möglicherweise letzten großen Turnier verletzt ausgewechselt werden.

Fans durchbrachen vor dem Spiel die Absperrungen

Das Spiel hatte mit einer Verzögerung von fast eineinhalb Stunden begonnen, da vor dem Anpfiff einige Fans die Absperrungen um das Stadion durchbrochen hatten und unerlaubt auf das Gelände eingedrungen waren. Wenn man bedenkt, dass in den USA die WM 2026 mitveranstaltet wird, dann kann einem Angst und Bange werden. Vor allem kolumbianische Fans sprangen über Sicherheitsgeländer in der Nähe des südwestlichen Eingangs und rannten an den Sicherheitskräften vorbei. Fans wurden eingeklemmt, einige mussten in der drückenden Hitze Südfloridas medizinisch behandelt werden. Manche versuchten sogar durch Klettern in die Lüftungsanlagen in die Arena zu kommen.