Conference League live: Rapid mit überraschender Elf bei Djurgarden

Für Rapid geht es ab 21 Uhr in Stockholm in das erste Europacup-Viertelfinale mit österreichischer Beteiligung seit der Saison 2017/18. Bei Djurgardens IF wollen sich die Wiener eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen und versuchen, den Negativtrend aus der heimischen Liga abzuschütteln. Es ist der Auftakt zu einer „Woche der Wahrheit“ für Grün-Weiß - am Sonntag steht in Hütteldorf das Derby gegen die Austria an.

Lärmbelästigung vor dem Rapid-Hotel

Unangenehm verlief die Nacht für Rapidler mit nicht so tiefem Schlaf. Gleich zwei Mal, um zwei Uhr und sechs Uhr in der Früh, tauchten Djurgarden-Ultras vor dem Teamhotel in der Innenstadt auf. Mit Böller und Pyro-Raketen wurde versucht, die Gäste aus Wien aufzuwecken.