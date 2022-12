Chelsea und Sporting weiter Optionen im Ronaldo-Poker

Der Hauptstadtklub ist der Jugendverein Ronaldos, könnte dem 37-JĂ€hrigen im Gegensatz zu Chelsea aber keine EinsĂ€tze in der Champions League bieten. Einem Bericht der "Marca" zufolge liegt Ronaldo ein Vertragsangebot ĂŒber zweieinhalb Jahre des saudischen Klubs Al-Nassr vor. Dort könnte der Superstar demnach 200 Millionen Euro pro Saison inklusive Werbeeinnahmen verdienen. Seit der Trennung von Manchester United kurz vor der WM ist Ronaldo vereinslos, eine Ablösesumme fĂ€llt bei einer Verpflichtung daher nicht an.

Der "Mirror" berichtete, Ronaldo habe sich noch nicht entschieden, ob er das Angebot aus Saudi-Arabien annehmen werde. Er wolle sich zunĂ€chst auf die WM mit Portugal konzentrieren und sich danach mit seiner Zukunft beschĂ€ftigen. Am Dienstag steht fĂŒr Portugal und Ronaldo das WM-Achtelfinale gegen die Schweiz an. Die "Sun" hatte zuletzt gemeldet, Ronaldo wolle weiter auf höchstem Niveau in der Königsklasse spielen.