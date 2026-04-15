Das große Nervenflattern bei Arsenal: Ein Formtief zur falschen Zeit

Der FC Arsenal ist jetzt wieder an einem Punkt angelangt, an dem seine Anhänger ein ungutes Gefühl beschleicht. Das kommt Frühjahr für Frühjahr wie das Amen im Gebet, je näher die Vergabe der Titel und Trophäen rückt, desto mehr gerät der Londoner Traditionsverein ins Straucheln und gibt sich Blößen.

Unnötige Niederlagen

Die Saison 2025/’26 bildet da keine Ausnahme: So souverän Arsenal noch im Herbst aufgetreten war, so unsicher präsentierte sich das Team von Mikel Arteta in den letzten Wochen.

Im FA-Cup kam das Aus gegen den Zweitligisten Southampton, in der Liga setzte es am Wochenende eine 1:2-Heimniederlage gegen Bournemouth.

Und verliert Arsenal am Sonntag auch noch das Spitzenspiel gegen Verfolger Manchester City, dann ist der einst so komfortable Vorsprung nach Verlustpunkten aufgebraucht. Dass die Londoner das Ligacup-Finale verloren haben (gegen City), passt gut ins Bild.