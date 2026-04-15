Das große Nervenflattern bei Arsenal: Ein Formtief zur falschen Zeit
Der FC Arsenal ist jetzt wieder an einem Punkt angelangt, an dem seine Anhänger ein ungutes Gefühl beschleicht. Das kommt Frühjahr für Frühjahr wie das Amen im Gebet, je näher die Vergabe der Titel und Trophäen rückt, desto mehr gerät der Londoner Traditionsverein ins Straucheln und gibt sich Blößen.
Unnötige Niederlagen
Die Saison 2025/’26 bildet da keine Ausnahme: So souverän Arsenal noch im Herbst aufgetreten war, so unsicher präsentierte sich das Team von Mikel Arteta in den letzten Wochen.
Im FA-Cup kam das Aus gegen den Zweitligisten Southampton, in der Liga setzte es am Wochenende eine 1:2-Heimniederlage gegen Bournemouth.
Und verliert Arsenal am Sonntag auch noch das Spitzenspiel gegen Verfolger Manchester City, dann ist der einst so komfortable Vorsprung nach Verlustpunkten aufgebraucht. Dass die Londoner das Ligacup-Finale verloren haben (gegen City), passt gut ins Bild.
10 Siege in 11 Partien
Es erinnert nicht mehr viel an die Galaauftritte im vergangenen Herbst, als der FC Arsenal in der Vorrunde der Champions League den FC Bayern vorführte (3:1) und für den spektakulären Spielstil viel Lob kassierte. „Diesem Arsenal kann niemand das Wasser reichen“, schwärmte etwa die spanische Zeitung AS.
Reaktion gefordert
Nach dem Umfaller am Wochenende in der Premier League gegen Bournemouth kommt die Champions League vielleicht gerade recht. Zumal sich Arsenal im Auswärtsspiel gegen Sporting Lissabon mit dem 1:0-Sieg eine gute Ausgangsposition geschaffen hat. Und in der Königsklasse präsentierten sich die Londoner in dieser Saison noch am konstantesten, zehn der elf Partien wurden gewonnen.
Chefcoach Mikel Arteta fordert nach der Niederlage in der Liga einen anderen Auftritt seines Teams. „Es geht nun darum, welche Reaktion wir zeigen. Wir waren weit von unserem Level entfernt“, polterte der Spanier.
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