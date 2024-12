Mehr Österreicher als bei Sturm Graz spielten, waren am Mittwoch in Europa verstreut. In einem Spitzenduell musste Dortmund mit Marcel Sabitzer die zweite Niederlage hinnehmen. In einer fulminanten zweiten Hälfte unterlag der BVB zuhause dem FC Barcelona mit 2:3. Stürmerstar Guirassy glich zunächst nach einer torlosen ersten Hälfte, in der Sabitzer wegen Kritik Gelb sah, zweimal eine Führung der Katalanen aus, für die Rapinha und Ferran Torres gesorgt hatten. Ferran Torres besorgte aber fünf Minuten vor dem Ende den Auswärtssieg.

Barcelona hat damit die besten Karten auf einen Platz in den Top 8, während Dortmund zittern muss. Vor etwas mehr als einem Monat musste sich Feyenoord Rotterdam zuhause dem sonstigen Prügelknaben Salzburg 1:3 geschlagen geben. Doch die Niederländer steigerten sich, holten ein 3:3 bei Manchester City und am Mittwoch Sparta Prag klar mit 4:2. Österreichs Teamspieler Gernot Trauner erzielte den ersten Treffer des Vierten in der niederländischen Liga. Zuletzt wurde der Abwehrchef immer wieder mit Salzburg in Verbindung gebracht, eine Rückkehr nach Österreich ist nicht ausgeschlossen. Trauner war übrigens der dritte rot-weiß-rote Torschütze an diesem 6. Spieltag nach Konrad Laimer (Bayern) und Christoph Baumgartner (Leipzig) am Dienstag.

Stefan Posch, der bis zur 88. Minute im Einsatz war, holte mit Bologna ein achtbares 0:0 bei Benfica Lissabon. Für die Italiener war es der zweite Punkt in der laufenden Liga-Phase. Die zweite Niederlage in Folge musste Monaco einstecken. Der Klub von Trainer Adi Hütter musste sich im Spitzentanz bei Arsenal mit 0:3 geschlagen geben. Die Treffer der Londoner erzielten Saka (2) und Havertz.

Traurige Berner Eine herzzerreißende Szene spielte sich in Stuttgart ab. Als Lakomy in der 9. Minute zum 1:0 für die Young Boys Bern traf, hielt er ein Trikot von Mitspieler Elia in die Höhe. Der Kongolese fehlte aus tragischen Gründen, er ist in seine Heimat gereist, weil sein Sohn verstorben war. Vor dem Spiel hatte es bereits eine Trauerminute gegeben. Am Ende siegte Stuttgart noch klar mit 5:1. Eine Nebensache angesichts der Vorgeschichte.