Champions League live: So steht es bei Sturm Graz gegen Lille

Einmal im Erfolgsjahr 2024 noch die Kräfte bündeln. Ein Kraftakt wird von Fußball-Doublesieger Sturm Graz auch notwendig sein, um am Mittwoch in der Champions League in Lille (18.45 Uhr/live Canal+) erfolgreich zu sein. „Es geht um einen gebührenden Abschluss eines überragenden Jahres“, sagte Interimstrainer Jürgen Säumel am Dienstag vor der Flugreise nach Nordfrankreich.

„Wir sind reifer und waren auch in der Champions League von Spiel zu Spiel konkurrenzfähiger“, sagte Jon Gorenc Stankovic nun vor dem 47. Pflichtspiel (28 Siege) von Sturm in diesem Kalenderjahr. „Wir sind hoch motiviert, wir haben aus den letzten Spielen Selbstvertrauen.“ Die Generalprobe bei Fast-Geisterspiel-Kulisse bei der WSG Tirol (3:0) glückte trotz längerer Unterzahl. „Lille wird ein 100-mal schwierigeres Spiel werden“, hielt der slowenische Teamspieler, der nach Verletzungspause um sein Stammleiberl kämpft, fest. „Wir müssen mit voller Power in dieses Spiel gehen, man weiß nie, was passiert.“Die Grazer Chance, als eine der Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 in die CL-Zwischenrunde einzuziehen, ist klein, aber sie lebt.