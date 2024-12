Warum Sturm in Lille nicht mit der Aufschrift SOS Kinderdorf spielen darf

Zur Erinnerung: Bei Brest trat Sturm im September im ersten Spiel der neuen Champions League (1:2) mit der Aufschrift "Samma Sturm" an.

Hintergrund: In Frankreich ist keine Bierwerbung auf den Trikots erlaubt. Das heißt, der Meister musste ohne den treuen Sponsor Puntigamer antreten.

Nun wollte Sturm aber sein Herz für Kinder unter Beweis stellen und unter der Aufschrift "SOS Kinderdorf" antreten, ein Herzensprojekt der Grazer.

Da hatte aber Sponsor Puntigamer etwas dagegen, kurzfristig musste das Vorhaben des österreichischen Meisters geändert werden. In Lille, beim fünften Champions-League-Spiel, treten die Grazer am Mittwoch (18.45, live Canal+) mit einem weißen Balken auf der Brust an.