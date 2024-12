Glücklicher Sturm-Coach: Säumel schwärmt von seinen Winterkönigen

Meister Sturm Graz hat sich am Samstag zum Herbst-Abschluss der Bundesliga souverän einer Pflichtaufgabe entledigt und kann dem Champions-League-Duell mit OSC Lille am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) freudig entgegenblicken. Interimstrainer Jürgen Säumel machte mit dem 3:0-Sieg bei der WSG Tirol einmal mehr Werbung in eigener Sache, er schwärmte vor allem von der Mentalität seiner Winterkönige.