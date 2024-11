Anfield, Marakana und Gelbe Wand: Die Top-Stadien und ihre mächtigen Tribünen

Auf die Spieler von Sturm Graz wird heute eine akustische Welle zurollen. „Du kommst raus, schaust nach links und glaubst, dass 150.000 Menschen dort stehen und durchdrehen“, sagte Ex-Dortmund-Trainer Jürgen Klopp über die legendäre gelbe Wand . So wird die Stehplatz-Tribüne hinter dem Tor genannt, die 24.454 Fans Platz bietet und aufgrund der Architektur tatsächlich wie eine Wand aussieht.

Liverpool

Die Macht von Anfield ist ein großer Faktor in der Erfolgsgeschichte des FC Liverpool. Die Fan-Tribüne „The Kop“ ist ähnlich wie in Dortmund in einem großen Rang gebaut, allerdings gibt es keine Stehplätze. Manchester-City-Star-Trainer Pep Guardiola sagte nach einer Niederlage gebrochen: „Du fühlst dich klein, und die gegnerischen Spieler scheinen dich zu überrennen. Es ist ein beschissener Platz.“