Champions League: Arnautovic trifft beim Sieg von Inter Mailand

Erfolgserlebnis für Marko Arnautovic. Der Wiener spielte bei seinem ersten Saisoneinsatz in der Startelf von Inter Mailand groß auf. In der Champions-League-Partie gegen RS Belgrad war er einer der stärksten Spieler auf dem Feld. Seine Leistung krönte er mit dem Tor zum 2:0, als er den Ball nach einem Pass von links über die Linie drücken konnte (59.). Vier Minuten später wurde der 35-Jährige ausgewechselt. Seine Mannschaft gewann am Ende klar mit 4:0.