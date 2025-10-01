ManCity-Star Erling Haaland ganz persönlich: Minecraft und Todesangst
Zusammenfassung
- Erling Haaland spricht im norwegischen TV offen über seine Angst vor dem Tod und die Gedanken daran vor dem Einschlafen.
- Der Verlust nahestehender Menschen, darunter ein enger Familienfreund, beschäftigt ihn und beeinflusst seine Sicht auf das Leben.
- Privat verbringt Haaland entspannte Abende mit seiner Freundin beim gemeinsamen Minecraft-Spielen und Kochen.
Stürmerstar Erling Haaland hat sich von seiner verletzlichen Seite gezeigt und offen über seine größten Ängste gesprochen. "Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Tod, da ich nicht weiß, was passiert", sagte der 25 Jahre alte Fußballer von Manchester City dem norwegischen Sender NRK.
Besonders oft und intensiv kommen diese Gedanken kurz vor dem Schlafen. "Es ist ein bisschen beängstigend, wenn man vor dem Einschlafen allein im Bett liegt und denkt: Was passiert an dem Tag, an dem ich sterbe? Kommst du in den Himmel? Kommst du in die Hölle? Wohin gehst du?", sagte der erfolgreichste norwegische Auswahltorschütze, der im Jahr 2019 für Red Bull Salzburg gespielt hat und zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt worden war.
Gedanken an Familienfreund
Auch Haaland musste sich schon von geliebten Menschen verabschieden, wie seiner Oma und seinem Opa sowie seinem Berater Mino Raiola. Zudem starb im vergangenen Jahr der enge Familienfreund Ivar Eggja, den er Onkel nannte. "Wie verarbeite ich das? Es ist schwierig. Es ist traurig, ihn nicht mehr hier zu haben. Ich werde ihn mein Leben lang vermissen", gab Haaland zu.
Eggja habe ihm auf dem Sterbebett noch einige wichtige Worte mitgegeben und geraten, sein Leben zu genießen. "Er sagte, geh raus und mach alle auf dem Feld fertig, habe Spaß", erzählte Haaland. "Er wollte, dass ich das Bestmögliche aus meinem Leben mache, auch ohne ihn. Und es ist wichtig, daran zu denken."
Minecraft mit der Freundin
Der 25-Jährige gab gegenüber dem Sender auch private Einblicke in sein Liebesleben. Auf die Frage nach einem typischen Abend mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen (21) antwortet er: „Ich koche Abendessen. Es ist ihr zwar ziemlich peinlich, dass ich das erzähle, aber sie steht auf ‚Gaming‘. Also spielen wir zusammen Minecraft. Wir sitzen einfach da, spielen und bauen gemeinsam Häuser und so weiter. Oder wir fahren nach Bryne und bestellen Kebab.“
