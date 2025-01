Bayern-Pleite bei Feyenoord: "Haben einen Hieb auf die Nase bekommen"

Bayern Münchens Joshua Kimmich hat nach der dritten Auswärtsniederlage des FC Bayern München in der Champions League Klartext gesprochen. „Die Tabelle lügt nicht! Wir müssen uns eingestehen, dass wir momentan keine Spitzenmannschaft sind“, sagte Kimmich nach dem 0:3 bei Feyenoord Rotterdam. Ein Spitzenteam verliere nicht so. Ein Platz unter den Top 8 in der Ligaphase und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ist für den Bundesliga-Tabellenführer vor dem letzten Spieltag mit der Heimpartie gegen Slovan Bratislava in weite Ferne gerückt.