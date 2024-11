Champions League: Bayern-Sieg wurde von Notarzt-Einsatz überschattet

Sportlich mussten sich die Bayern gegen die Portugiesen in Geduld üben, ehe Musiala in der 67. Minute per Kopf das Goldtor des Abends erzielte.

Barcelona hatte bei Roter Stern Belgrad nur eine kurze Phase des Schwächelns, aber ansonsten das Geschehen immer fest im Griff. Die Katalanen gewannen souverän 5:2, zwei Treffer steuerte Stürmerstar Lewandowski bei.