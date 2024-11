Herzinfarkt: Todesfall bei Bayern-Spiel

Der Sieg des FC Bayern München im Champions League-Spiel gegen Benfica Lissabon ist von einem Todesfall überschattet worden. Rund eine Stunde nach dem Schlusspfiff erreichte den deutschen Fußball-Rekordmeister "die traurige Nachricht", dass ein Fan auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben sei.

Der Zuschauer war kurz nach dem Anpfiff auf der Tribüne zunächst notärztlich versorgt und dann abtransportiert worden. "Der FC Bayern ist in Trauer an der Seite der Angehörigen", schrieb der Verein auf seiner Website. Aus Anteilnahme hatten die Bayern-Fans in der Südkurve auf die übliche lautstarke Unterstützung ihrer Mannschaft während der Partie verzichtet. "Es gibt definitiv wichtigere Dinge im Leben als Fußball", sagte Sportvorstand Max Eberl.