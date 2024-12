Bundesliga live: So steht es bei WSG gegen Sturm und WAC - LASK

„Mit dem Auswärtsspiel in Innsbruck wartet noch einmal eine schwierige Aufgabe auf uns. Die WSG wird nach dem Sieg gegen Klagenfurt und dem Punkt gegen Rapid (3:0 und 0:0, Anm.) mit sehr viel Selbstvertrauen in dieses Heimspiel gehen“, sagte Sturm-Coach Jürgen Säumel.

Der Wolfsberger AC bestreitet seinen Jahresabschluss ab 17.00 Uhr daheim gegen den LASK. Die Kärntner wollen ihrem Trainer Dietmar Kühbauer in der Lavanttal-Arena gegen dessen Ex-Club ein frühes Weihnachtsgeschenk in Form von drei Punkten bereiten. Mit diesen würde sich der momentane Tabellen-Vierte in der oberen Tabellen-Hälfte nachhaltig festsetzen. Die Linzer als Siebente peilen wiederum mit einem Sieg den Sprung in die Top 6 an. Drei Zähler trennen derzeit beide Teams, der WAC kann somit den direkten Konkurrenten im Kampf um die Meistergruppe abhängen.