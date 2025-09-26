Rückkehr nach Wattens: So soll das neue Stadion der WSG Tirol aussehen

Für Bundesligist WSG Tirol könnte die Zeit im Stadion-Exil in Innsbruck bald vorbei sein. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga (2019) muss der Klub die Heimspiele im ungeliebten Tivolistadion austragen, weil das kleine Heimstadion in Wattens nicht den Anforderungen der Bundesliga entspricht. Nun präsentierte die WSG Tirol Pläne zum Umbau des Gernot-Langes-Stadions.

Geplant ist neue überdachte Tribüne auf der Ostseite mit 1.800 Plätzen. Im Norden soll eine zweistöckige Tribüne für die Heim-Fans entstehen. Dazu wird endlich die geforderte Rasenheizung installiert, das Flutlicht wird auf moderne LED-Leuchtmittel umgestellt. Die Kapazität im Gernot-Langes-Stadion in Wattens würde sich dadurch auf 5.300 Plätze erhöhen.

Das neue Gernot-Langes-Stadion in Wattens soll 5.300 Besuchern Platz bieten

Die Umbau-Pläne wurden bereits der Tiroler Landesregierung, dem Wattener Gemeinderat und den Anrainern präsentiert. Bei der WSG Tirol hofft man, das Stadion bis Herbst 2026 umgebaut zu haben.

"Ein eigenes Heimstadion für die WSG Tirol ist seit vielen Jahren unser großer Traum. Jetzt sind wir endlich so weit, dass wir diesem Ziel entscheidend näherkommen", sagt WSG-Präsidentin Diana Langes.