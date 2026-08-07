Nach 0:1-Rückstand: Altach gewinnt das West-Derby
Die WSG Tirol bleibt der erklärte Lieblingsgegner von Altach. Seit sechs Spielen sind die Altacher im Westderby nunmehr bereits ungeschlagen, auch am Freitag behielten die Vorarlberger gegen die Wattener die Oberhand - 3:1.
0:1 als Weckruf
Dabei erwischten die Gäste aus Tirol den besseren Start: Nach einem weiten Einwurf war Balic zur Stelle und brachte die WSG in Führung - 0:1 (13.).
Der Gegentreffer war wie ein Weckruf für die Altacher, die sofort eine Reaktion zeigten. Nach einem Konterangriff stellte Greil schon wenige Minuten später auf 1:1 (19.).
In der Folge waren die Altacher tonangebend und fanden etliche Chancen vor. Die Top-Möglichkeit hatte freilich WSG-Neuzugang Olakigbe, der allein Richtung Altach-Tor lief, aber patschert agierte.
Nach der Pause brachte Massombo die Hausherren verdient in Führung (56.), ehe die Altacher Glück hatten. Schiedsrichter Gishamer entschied nach einem Foul von Zech an Hinterseer auf Strafstoß, nahm diese Entscheidung dann aber überraschend zurück.
Im Finish erhöhte Greil auf 3:1 (87.) und machte den Altacher Heimsieg perfekt.
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