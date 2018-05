Bundesliga-Aufsteiger FC Wacker Innsbruck hat einen Teenager aus Japan verpflichtet. Der 18-jährige Atsushi Zaizen, ein offensiver Mittelfeldspieler, erhält laut Klub-Mitteilung vom Mittwoch einen Dreijahresvertrag.

"Atsushi ist Teil des Profikaders, kann sich aber in der zweiten Mannschaft in aller Ruhe an die neue Umgebung gewöhnen und Spielpraxis sammeln", sagte General Manager Alfred Hörtnagl.