LASK oder Sturm: So steht's im Kampf um den Meistertitel
Cup-Sieger LASK oder doch Titelverteidiger Sturm Graz: Wer schnappt sich den Meistertitel? Die letzte Runde der Bundesliga verspricht noch einmal Spannung pur:
Dem LASK reicht auswärts gegen die Austria ein Punkt, um zum zweiten Mal nach 1965 Österreichs Nummer 1 zu sein. Sturm Graz muss auf Schützenhilfe der Violetten hoffen und zugleich das Heimspiel gegen Rapid gewinnen.
Eines steht fest: Der Meister wird wieder nicht aus der Hauptstadt kommen.
LASK oder Sturm: Der Titelkampf in der Bundesliga
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Erste Chancen für LASK und Sturm
Die beiden Titelanwärter gaben bereits in der Anfangsphase die ersten gefährlichen Torschüsse ab: Ein Schuss von Sturm-Stürmer Jatta streicht nur knapp am Tor vorbei. LASK-Offensivmann Danek scheitert mit seinem Versuch an Austria-Goalie Sahin-Radlinger.
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Anpfiff in Graz und in Wien
Das Vorgeplänkel hat endlich ein Ende: Anpfiff zu den letzten 90 Minuten in diesem Titelrennen und dem Fernduell zwischen dem LASK und Sturm. Die Stadien in Wien und in Graz sind ausverkauft.
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Der Appell von LASK-Coach Kühbauer an seine Spieler
LASK-Trainer Didi Kühbauer wirkt vor dem entscheidenden Match ruhig. "Wir wollen es über die Linie bringen", betonte der Burgenländer im Sky-Interview. Seinen Spielern gibt er vor allem eine Devise mit in die 90 Minuten gegen die Austria: "Macht Dinge, die ihr immer gemacht habt!"
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Ein unmoralisches kulinarisches Angebot
Im Titelrennen zwischen dem LASK und Sturm wird tief in die Trickkiste gegriffen. So gibt's vom steirischen 4-Hauben-Koch Johann Schmuck ein kulinarisches Angebot. Der bekennende Sturm-Fan hätte bei einem Meistertitel seines Herzensklubs neue Stammgäste in seinem Lokal "Terra" in Stainz:
"Wird Sturm Meister, essen die Torschützen von Sturm Graz und Austria Wien ein Leben lang gratis bei mir."
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Die LASK-Aufstellung ist da
LASK-Coach Didi Kühbauer hält nichts von Vorsichtsmaßnahmen und Defensivkonzepten. Auch wenn den Linzern beim Gastspiel am Verteilerkreis ein Remis reichen würde. Der burgenländische Trainer schickt mit Adeniran, Kalajzdic und Danek ein Offensiv-Trio aufs Feld.
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Titelverteidiger Sturm mit Kiteishvili
Die Aufstellung von Sturm Graz ist da: Cheftrainer Fabio Ingolitsch kann im letzten Saisonspiel gegen Rapid auf seinen Spielmacher Otar Kiteishvili bauen. Der Georgier war im Frühjahr körperlich nicht immer ganz auf der Höhe, ist aber das Um und Auf der Grazer. Nicht umsonst wurde er zum dritten Mal in Folge von den Trainern, Sportchefs und Präsidenten der Bundesliga zum Spieler der Saison gewählt.
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Zwei prominente Ausfälle beim LASK
Tabellenführer LASK muss im Auswärtsspiel gegen die Austria auf zwei Leistungsträger verzichten: Moses Usor, mit 13 Toren der Topscorer der Linzer, fällt wegen einer Knieverletzung aus. Verteidiger Modou Kisse ist gesperrt.
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Die beiden Titelanwärter im Vergleich
Während Sturm Graz schon Erfahrung hat mit Meisterfeiern - die Steirer sicherten sich 2024 und 2025 den Titel - wartet der LASK schon 61 Jahre auf die Übergabe des Meistertellers. Die KURIER-Redakteure Florian Plavec und Harald Ottawa haben die beiden Titelanwärter vor dem Finale unter die Lupe genommen.
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