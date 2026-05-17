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Fußball

LASK oder Sturm: So steht's im Kampf um den Meistertitel

Die Entscheidung um den Meistertitel fällt erst in der letzten Runde. Der LASK hat im Fernduell mit Sturm Graz die besseren Karten.
Christoph Geiler
17.05.2026, 13:29

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Einer wird gewinnen: Der LASK und Sturm kämpfen um den Meistertitel

Cup-Sieger LASK oder doch Titelverteidiger Sturm Graz: Wer schnappt sich den Meistertitel? Die letzte Runde der Bundesliga verspricht noch einmal Spannung pur: 

Dem LASK reicht auswärts gegen die Austria ein Punkt, um zum zweiten Mal nach 1965 Österreichs Nummer 1 zu sein. Sturm Graz muss auf Schützenhilfe der Violetten hoffen und zugleich das Heimspiel gegen Rapid gewinnen.

Eines steht fest: Der Meister wird wieder nicht aus der Hauptstadt kommen. 

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LASK oder Sturm: Der Titelkampf in der Bundesliga

  • |Christoph Geiler

    Erste Chancen für LASK und Sturm

    Die beiden Titelanwärter gaben bereits in der Anfangsphase die ersten gefährlichen Torschüsse ab: Ein Schuss von Sturm-Stürmer Jatta streicht nur knapp am Tor vorbei. LASK-Offensivmann Danek scheitert mit seinem Versuch an Austria-Goalie Sahin-Radlinger.

  • |Christoph Geiler

    Anpfiff in Graz und in Wien

    Das Vorgeplänkel hat endlich ein Ende: Anpfiff zu den letzten 90 Minuten in diesem Titelrennen und dem Fernduell zwischen dem LASK und Sturm. Die Stadien in Wien und in Graz sind ausverkauft.

  • |Christoph Geiler

    Der Appell von LASK-Coach Kühbauer an seine Spieler

    LASK-Trainer Didi Kühbauer wirkt vor dem entscheidenden Match ruhig. "Wir wollen es über die Linie bringen", betonte der Burgenländer im Sky-Interview. Seinen Spielern gibt er vor allem eine Devise mit in die 90 Minuten gegen die Austria: "Macht Dinge, die ihr immer gemacht habt!"

  • |Christoph Geiler

    Ein unmoralisches kulinarisches Angebot

    Im Titelrennen zwischen dem LASK und Sturm wird tief in die Trickkiste gegriffen. So gibt's vom steirischen 4-Hauben-Koch Johann Schmuck ein kulinarisches Angebot. Der bekennende Sturm-Fan hätte bei einem Meistertitel seines Herzensklubs neue Stammgäste in seinem Lokal "Terra" in Stainz: 

    "Wird Sturm Meister, essen die Torschützen von Sturm Graz und Austria Wien ein Leben lang gratis bei mir."

    Lebenslanges Gratis-Essen gegen Meister-Sieg: Haubenkoch will Sturm-Kicker "anfüttern"
  • |Christoph Geiler

    Die LASK-Aufstellung ist da

    LASK-Coach Didi Kühbauer hält nichts von Vorsichtsmaßnahmen und Defensivkonzepten. Auch wenn den Linzern beim Gastspiel am Verteilerkreis ein Remis reichen würde. Der burgenländische Trainer schickt mit Adeniran, Kalajzdic und Danek ein Offensiv-Trio aufs Feld.

  • |Christoph Geiler

    Titelverteidiger Sturm mit Kiteishvili

    Die Aufstellung von Sturm Graz ist da: Cheftrainer Fabio Ingolitsch kann im letzten Saisonspiel gegen Rapid auf seinen Spielmacher Otar Kiteishvili bauen. Der Georgier war im Frühjahr körperlich nicht immer ganz auf der Höhe, ist aber das Um und Auf der Grazer. Nicht umsonst wurde er zum dritten Mal in Folge von den Trainern, Sportchefs und Präsidenten der Bundesliga zum Spieler der Saison gewählt.

  • |Christoph Geiler

    Zwei prominente Ausfälle beim LASK

    Tabellenführer LASK muss im Auswärtsspiel gegen die Austria auf zwei Leistungsträger verzichten: Moses Usor, mit 13 Toren der Topscorer der Linzer, fällt wegen einer Knieverletzung aus. Verteidiger Modou Kisse ist gesperrt.

  • |Christoph Geiler

    Die beiden Titelanwärter im Vergleich

    Während Sturm Graz schon Erfahrung hat mit Meisterfeiern - die Steirer sicherten sich 2024 und 2025 den Titel - wartet der LASK schon 61 Jahre auf die Übergabe des Meistertellers. Die KURIER-Redakteure Florian Plavec und Harald Ottawa haben die beiden Titelanwärter vor dem Finale unter die Lupe genommen.

    Das große Titelduell: Wer schnappt sich den Meisterteller?
Bundesliga LASK SK Sturm Graz
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