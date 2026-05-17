LASK oder Sturm: So steht's im Kampf um den Meistertitel

Cup-Sieger LASK oder doch Titelverteidiger Sturm Graz: Wer schnappt sich den Meistertitel? Die letzte Runde der Bundesliga verspricht noch einmal Spannung pur:

Dem LASK reicht auswärts gegen die Austria ein Punkt, um zum zweiten Mal nach 1965 Österreichs Nummer 1 zu sein. Sturm Graz muss auf Schützenhilfe der Violetten hoffen und zugleich das Heimspiel gegen Rapid gewinnen.

Eines steht fest: Der Meister wird wieder nicht aus der Hauptstadt kommen.