Will Sturm Graz den nächsten Meistertitel holen, müssen die Spieler am Sonntag gegen Rapid zuhause gewinnen. Gleichzeitig muss die Austria in Wien Tabellenführer LASK schlagen. Torschützen essen gratis – ein Leben lang Ein Angebot, das die Spieler zum Sturm-Sieg motivieren soll, kommt aus Stainz. Dort kocht 4-Hauben-Koch Johann Schmuck in seinem Lokal "Terra" auf höchstem Niveau. An die beiden Bundesliga-Clubs hat er ein Angebot: "Wird Sturm Meister, essen die Torschützen von Sturm Graz und Austria Wien ein Leben lang gratis bei mir."

Kulinarisches Angebot: So wie hier beim "Freizeit im Park" 2022 könnte Haubenkoch Johann Schmuck bald Sturm Graz bekochen. ©Kurier/Gerhard Deutsch

Das Angebot kann sich nicht nur kulinarisch, sondern auch finanziell sehen lassen. 165 Euro kostet das Menü aktuell im Terra in Stainz. Dafür kommen Delikatessen wie "Eingelegter Spargel mit Maiwipferl, Erbse und Brennnessel" oder "Gegrillter Stör mit Oliven, Rohmilch und Kapern" auf den Teller. Sein Angebot soll ein Leben lang gelten und nicht nur für die Dauer der Torschützen-Karrieren. "Wer Sturm an diesem Sonntag zum Meistertitel schießt, ist auf ewig mein Gast."

Terra-Viererkette: Johann Schmuck (ganz links), Küchenchef Maximilian Grandtner (2.v.li.) und ihr Team tragen beruflich Schwarz-Weiß. Die Sturm-Spieler sollten sich also wie zu Hause fühlen. ©Nadine Geuter / Black Ink Production