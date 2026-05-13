Lebenslanges Gratis-Essen gegen Meister-Sieg: Haubenkoch will Sturm-Kicker "anfüttern"
Johann Schmuck ist Spitzenkoch und Sturm-Graz-Fan. Für den Meistertitel müssen die Grazer und die Austria gewinnen. Schmuck macht beiden ein kulinarisches Angebot.
Will Sturm Graz den nächsten Meistertitel holen, müssen die Spieler am Sonntag gegen Rapid zuhause gewinnen. Gleichzeitig muss die Austria in Wien Tabellenführer LASK schlagen.
Torschützen essen gratis – ein Leben lang
Ein Angebot, das die Spieler zum Sturm-Sieg motivieren soll, kommt aus Stainz. Dort kocht 4-Hauben-Koch Johann Schmuck in seinem Lokal "Terra" auf höchstem Niveau. An die beiden Bundesliga-Clubs hat er ein Angebot: "Wird Sturm Meister, essen die Torschützen von Sturm Graz und Austria Wien ein Leben lang gratis bei mir."
Das Angebot kann sich nicht nur kulinarisch, sondern auch finanziell sehen lassen. 165 Euro kostet das Menü aktuell im Terra in Stainz. Dafür kommen Delikatessen wie "Eingelegter Spargel mit Maiwipferl, Erbse und Brennnessel" oder "Gegrillter Stör mit Oliven, Rohmilch und Kapern" auf den Teller.
Sein Angebot soll ein Leben lang gelten und nicht nur für die Dauer der Torschützen-Karrieren. "Wer Sturm an diesem Sonntag zum Meistertitel schießt, ist auf ewig mein Gast."
"Kleine Bestechung"
"Ich bin Sturm-Fan seit Kindesbeinen an", sagt Schmuck. Bei fast allen Heimspielen in der schwarz-weißen Fankurve sei er dabei und begleite den Verein auch immer wieder international zu Europacupspielen. "Wenn ich mit einer kleinen Bestechung die Motivation von Sturm Graz und Austria Wien etwas erhöhen kann, dann soll es mir recht sein." Auch beim Meisterschaftsfinale wird er vor Ort mitjubeln.
Ob Spargel und Stör Motivation genug sind, wird man am Sonntag merken.
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