Fink bestätigt Verhandlungen mit der Austria

Ja, es hat Gespräche gegeben. Ja, es werden noch weitere folgen. "Dann werden wir sehen, ob wir zusammenkommen oder nicht. Warum soll ich lügen?" Thorsten Fink bestätigte am Dienstagnachmittag dem KURIER, dass er Verhandlungen mit der Wiener Austria führt. Nach der Absage von Felix Magath steht der 47-Jährige auf der violetten Agenda ganz oben. "Es gibt aber auch andere Kandidaten als mich", weiß Fink zu berichten.

Bis 11. Mai war der gebürtige Dortmunder noch Trainer bei APOEL Nikosia auf Zypern, ehe sich der Verein und er im gegenseitigen Einvernehmen trennten. Die Austria-Spitze rund um Sportdirektor Franz Wohlfahrt erhielt am 12. Mai vom Aufsichtsrat grünes Licht für die Trainersuche. Der Name Magath wurde bei der Sitzung bewusst nicht genannt, damit niemand in die Gefahr kommt, etwas auszuplaudern. Unwahrscheinlich auch, dass Fink zu diesem Zeitpunkt zum Kreis der Kandidaten gehörte, wo sich seine Vertragsauflösung auf Zypern und die Austria-Sitzung überschnitten.

Dass der frühere Bayern-Mittelfeldspieler mit der Austria kokettiert, ist nichts Neues. Schon vor einem Jahr signalisierte Fink Interesse an der Austria, wurde damals aber nicht kontaktiert. Vielleicht gelingt es nun im zweiten Anlauf. "Ich möchte das Thema nicht weiter kommentieren. Ich denke aber schon, dass wir in den bisherigen Gesprächen auf einer Wellenlänge waren." Hannover wäre die einzige Alternative für Fink, die er aber schon vor Tagen dementiert hat. Die Austria wiederum wünscht sich so schnell wie möglich eine Zu- oder Absage. Durchaus möglich, dass Fink schon in den nächsten Tagen Austria-Trainer ist.