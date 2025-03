Salzburg-Coach Letsch: "Ich bin jetzt einfach ein besserer Trainer"

Das ist immer schwierig zu sagen. Aber eine Sache war uns schon wichtig: Dass wir eine Mannschaft haben mit Spielern, die sich voll mit der Sache identifizieren. Es ist kein Geheimnis, dass immer wieder Spieler hier herkommen, die Red Bull Salzburg als Zwischenstation sehen und dann den nächsten Schritt machen wollen. Das ist auch völlig in Ordnung, wir sind ein Klub, der Spieler entwickelt. Da muss es so sein. Aber es darf nicht zu schnell gehen. Wer nur die Champions League genießen will, ist falsch hier. Ein Spieler, der hier ist, muss auch Lust haben in Hartberg zu spielen, nicht nur im Bernabeu.

Es ist nie genau so, wie man es sich erwartet. Aber es war klar, dass der Klub in einer sportlich etwas schwierigeren Situation ist. So gesehen wusste ich jedoch schon, wo die Probleme liegen könnten. Ein paar Dinge hätte ich so nicht erwartet, es war aber ersichtlich, wo wir die Hebel ansetzen müssen.

Also wir haben unsere drei Siege im Frühjahr gegen Teams aus der Meistergruppe gefeiert (grinst). Nein, das heißt nicht, dass wir gegen die immer gewinnen. Theoretisch kann alles passieren. Alle Mannschaften, die sich qualifiziert haben, haben sich zu Recht qualifiziert. Wenn man sich die Tabelle anschaut, sind Austria und Sturm die Favoriten, nicht umsonst stehen sie da vorne. Und dann gibt es vier andere Mannschaften, die in der Lauerposition sind. Es kann schnell gehen – in beide Richtungen. Ich finde diesen Modus jedenfalls gut und freue mich darauf.

Wie würden Sie sich als Trainer beschreiben?

Das mag ich nicht so gern. Ich fang’ anders an. Beim FC Red Bull Salzburg war es oft so, dass der Trainer aus der Akademie kam, oder seine ersten Schritte auf hohem Niveau gemacht hat. Bei mir ist das anders, ich hab ja schon eine Vergangenheit. Mich hat sicher jede Station geprägt. Ich bin jetzt einfach ein besserer Trainer als zu der Zeit, als ich den Klub damals verlassen habe. Aber was für ein Trainertyp ich bin, das sollen andere beurteilen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich gewisse Werte habe im Leben, und die will ich auch hier vorleben. Ich will immer vorangehen, ich will immer ehrlich zu jedem sein und ich will keine falschen Versprechungen machen.

Hilft Ihre Erfahrung als Lehrer im Trainer-Job?

Ich hoffe, dass das Thema bald vorbei ist, denn es ist jetzt schon 13 Jahre her, als ich das zum letzten Mal gemacht habe. Ich habe Mathematik und Sport auf Lehramt studiert, aber es war eigentlich ein wissenschaftliches Studium, eine richtige pädagogische Ausbildung habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Aber ja, alles, was du machst im Leben, hilft dir in irgendeiner Form für die kommenden Aufgaben. So auch meine Zeit als Lehrer. Ob mir das jetzt speziell hilft mit der jungen Mannschaft – das glaube ich weniger. Für mich ist das gar nicht entscheidend. Für mich geht es darum, dass ich es mit Menschen zu tun habe. Da gibt es auch immer Dinge außerhalb des Fußballs und ich glaube, es hilft immer, wenn man ein bisschen über den Menschen weiß. Das ist wichtiger, als pädagogische Ausbildungen.