Anfangs sprachlos und tonlos: Panne bei Präsentation von Salzburg-Coach Thomas Letsch

Letsch will in den kommenden Wochen seine Spieler näher kennenlernen, allerdings unter eigenen Umständen. "Es ist keine normale Vorbereitung mit den Spielen gegen Bayern und dann in der Champions League gegen Real Madrid, ehe die Liga weitergeht."

Der Stürmer kommt von Mainz, wo er auch Sportvorstand Rouven Schröder kennengelernt hat. Ebenfalls neu beim Auftakt in Taxham ist der Übungsleiter: Thomas Letsch hat jetzt das Sagen beim kriselnden Ex-Serienmeister und soll die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur führen.

Die Salzburger überwintern nach einem katastrophalen Herbst in der Bundesliga nur auf Platz fünf, die Top-Sechs sind alles andere als garantiert. Sein erstes Pflichtspiel wird Letsch, der bei Salzburg schon Interims-, Co- und Akademie-Trainer war, in der Champions League gegen Real Madrid haben. Zum ersten Mal auf der Bank sitzen wird der Ex-Austria-Coach aber schon am Montag, wenn gegen die Bayern getestet wird.