Turnaround bei Salzburg: „Was man mit Mentalität und Willen schaffen kann.“

Dabei fing es gar nicht gut an gegen Sturm, Salzburg geriet früh in Rückstand, lag zur Pause verdient zurück. Doch die Mannschaft kam wie ausgewechselt aus der Kabine, zündete auf dem Feld ein Feuerwerk, das an bessere Salzburger Zeiten erinnerte. Was hat Letsch in der Pause gesagt? „Wir haben eigentlich nur besprochen, dass wir zu weit auseinander gestanden sind. Und dass wir mehr agieren und weniger reagieren wollten“, verriet der Deutsche. Außerdem habe man auf Raute umgestellt und daher auch Personal gewechselt. Mit Erfolg, die Joker stachen. Vor allem Adam Daghim, der alle drei Tore auflegte.