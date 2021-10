Sturm fordert Salzburg, Rapid will gegen Hartberg Revanche

Tore scheinen bei diesem Duell jedenfalls garantiert, besonders nach Standards wird gerne gejubelt: Zehn der insgesamt 20 Liga-Treffer gegen die Grünen gelangen den Steirern aus ruhenden Bällen.

Das Publikum darf ab 14.30 Uhr einiges erwarten: In Hartberg war es immer spektakulär, bei den letzten drei Duellen nahmen die Rapidler alle drei Punkte wieder mit. Mit einer Fortsetzung würde endlich der Sprung in die Top 6 gelingen. Andererseits: Rapid wartet seit dem 28. April (3:2 in Tirol) auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga.

Schauplatz Pasching

Es ist ein wankelmütiger LASK, der seinen Tabellennachbarn aus Altach empfängt (14.30 Uhr). In der Conference League nach dem 3:0 in Armenien zwar auf Aufstiegskurs, machen sich die Athletiker mit ihren Leistungsschwankungen das Leben selbst schwer. Gegen die Vorarlberger droht sogar der Rückfall auf den letzten Platz, umgekehrt könnte der LASK mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte kommen. Trainer Andreas Wieland hat an sein Team vor allem einen Wunsch: "Mutiger, effizienter, konsequenter, das sind die Schlagworte, die bereits in den letzten Wochen unser Ziel waren." Altach erhofft sich nach dem jüngsten 1:1 gegen Salzburg Zählbares. "Wir waren gegen Red Bull sehr präsent. Darauf wollen wir aufbauen", sagt Trainer Damir Canadi.