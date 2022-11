Bundesliga-Schlusslicht Hartberg trennt sich von Trainer Schmidt

Die Herbstsaison 2022 ist geschlagen. Hartberg liegt mit elf ZÀhlern am Tabellenende und zog am Montag die erwartbaren Konsequenzen. Trainer Klaus Schmidt muss gehen, der Verein berichtet von einer einvernehmlichen Vertragsauflösung.

Der 55-jĂ€hrige Steirer ĂŒbernahm Anfang MĂ€rz 2022 den Hartberger Trainersessel und hatte Anteil am Klassenerhalt in der Vorsaison. In seiner Amtszeit gab es in 28 Spielen sechs Siege, sieben Remis und 15 Niederlagen. Das Training bei den Steirern wird bis auf Weiteres von Alexander Marchat und Christian Gratzei geleitet.

GeschĂ€ftsfĂŒhrer Erich Korherr wird in einer Aussendung wie folgt zitiert: „Ich möchte mich bei Klaus Schmidt fĂŒr die Arbeit und seinen Einsatz fĂŒr den TSV Hartberg bedanken. Im FrĂŒhjahr hat er den Turnaround geschafft und uns in der Bundesliga gehalten, wofĂŒr wir ihm sehr dankbar sind. Fußball ist ein schnelllebiges GeschĂ€ft und aufgrund der Gesamtsituation und Analyse des Herbstes mĂŒssen wir im Sinne und Interesse des Vereins eine VerĂ€nderung herbeifĂŒhren. Klaus war bis zur letzten Sekunde mit vollstem Einsatz und Leidenschaft am Werk. Wir haben eine intakte Mannschaft und bis zum nĂ€chsten Pflichtspiel rund drei Monate Vorbereitungszeit, die wir bestmöglich nutzen wollen und werden. FĂŒr die Cheftrainer-Position haben wir klare Vorstellungen und wir sind sehr bemĂŒht, rasch aber mit Sorgfalt die richtige Lösung fĂŒr den TSV Hartberg zu erreichen.“