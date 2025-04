Knapper, aber verdienter Sieg: Salzburg bleibt an Sturm und Austria dran

Salzburg kontrollierte von Beginn an das Geschehen, spielte druckvoll nach vorne. Die Linzer hatten vorerst damit zu tun, die Defensive zu sortieren und zu stabilisieren, konnte in erster Linie nur reagieren. Dennoch hatten die Oberösterreicher durch Ronivaldo die erste gute Chance im Spiel (27.).

Salzburg sammelt eifrig Punkte. Gegen Blau-Weiß Linz feierte man einen zwar knappen, aber dennoch verdienten Heimerfolg und setzt weiterhin Sturm und Austria in der Tabelle unter Druck. Nur noch zwei Zähler fehlen beispielsweise auf Meister Sturm.

Salzburg spielte gar nicht schlecht, allein die hochkarätigen Einschussmöglichkeiten konnte man zunächst nicht kreieren. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte klopfte man gehörig an, im wahrsten Sinne des Worte., Ein Schuss von Edmund Baidoo ging an die Stange, der Ball sprang Linz-Torhüter Vitek auf den Rücken, danach konnte Blau-Weiß die Situation klären.

Das Eis brach bei Sonnenschein, aber kühlen Temperaturen dann Dorgeles mit dem 1:0 (55.). Er brachte Salzburg auf die Siegerstraße, ab diesem Zeitpunkt schien der Erfolg nur noch eine Frage der Höhe. Die Mannschaft von Thomas Letsch spielte weiterhin äußerst gefällig und kombinierte sehenswert wie beim 2:0 von Edmund Baidoo. Der 19- Jährige brachte zunächst Onisiwo technisch fein in Position, dessen Schuss wurde geblockt, Baidoo reagierte flott und traf genau ins lange Eck (71.).