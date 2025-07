Bundesliga-Saisonstart: Kann Sturm Salzburg erneut entzaubern?

Genau zwei Monate nach dem letzten Spiel der alten hebt am 1. August die neue Saison der Fußball-Bundesliga mit dem Schlager zwischen dem LASK und Champion Sturm an. Ob die Steirer zum dritten Mal in Serie den entzauberten Ligakrösus Salzburg auf Distanz halten könnten, ist denn auch die große Frage vor dem Start. Richtig aus der Deckung wagten sich bei der Auftaktpressekonferenz am Montag aber weder die einen noch die anderen.

"Es wird ein steiniger, harter Weg", kündigte Kapitän Stefan Hierländer an, sein Coach Jürgen Säumel gab sich aber "zuversichtlich. Wir haben eine hungrige Mannschaft, deren Kern zusammengeblieben ist, der Teamspirit ist gut", betonte der Steirer.