Bundesliga live: Schafft Rapid mit Kulovits gegen BW Linz die Wende?

Neun Niederlagen in den jüngsten 14 Ligaspielen waren für Robert Klauß am Ende doch zu viel. Daher sitzt heute gegen BW Linz erstmals Rapid-Urgestein Stefan Kulovits als Cheftrainer auf dem Trainersessel.

Der 42-Jährige wird keine großen Umstellungen wagen, will aber an ein paar Stellschrauben gedreht haben. Den Spielern habe er einen Spiegel vorgehalten und will sie wieder zu dem extra-Schritt motivieren, der zuletzt oft gefehlt hat.