Der nächste Trainer muss gehen: Klagenfurt trennt sich von Pacult

Austria Klagenfurt und Peter Pacult gehen ab sofort getrennte Wege. Der 65-jährige Wiener musste nach der 0:6-Niederlage am Sonntag gegen den LASK gehen. Die Kärntner liegen in der Tabelle punktegleich mit Schlusslicht GAK an vorletzter Stelle. Die Vereinsmitteilung im Wortlaut: "Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben personelle Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 gezogen und Trainer Peter Pacult mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Entscheidung traf das Führungsgremium am Tag nach der klaren Niederlage beim LASK (0:6) und dem damit verbundenen Absturz auf den vorletzten Platz in der Tabelle."