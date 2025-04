Nach den Flaschenwürfen der Fans: Al-Ahly warf Ex-Teamchef Koller hinaus

Der ägyptische Club Al-Ahly hat sich am Samstag nach dem Ausscheiden im Halbfinale der Champions League von Trainer Marcel Koller getrennt. Der ehemalige Teamchef des österreichischen Fußball-Nationalteams stand schon seit einiger Zeit unter Beschuss, am Freitag schied Al-Ahly als Titelverteidiger in Kairo gegen die südafrikanischen Mamelodi Sundowns aufgrund der Auswärtstorregel aus.