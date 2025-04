Erfolgstrainer Slot: Ein Nobody versetzt die Liverpool-Fans in Ekstase

Wenn sich eine Anhängerschaft eine zünftige Meisterfeier verdient hat, dann sind es wohl die Fans des FC Liverpool. Als der Traditionsverein 2020 unter Trainer Jürgen Klopp nach drei Jahrzehnten endlich wieder die Nummer 1 auf der Insel war, blieben die großen Emotionen und ausgelassenen Partys auf der Strecke. Wenige Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie mussten die Liverpool-Fans ihre Begeisterung auf Verordnung von oben zügeln.

© REUTERS / Phil Noble

Diesmal wird’s aber kein Halten geben, sollten die berühmten Reds am Sonntag im Heimspiel gegen Tottenham vorzeitig den Titel in der Premier League fixieren. „Das Einzige, was die Fans wollen, ist, dass wir die Liga gewinnen. Nach einem Meistertitel, an dem sie wegen Corona nicht beteiligt waren“, weiß Arne Slot. „2020 waren die Fans zwar involviert, aber bestimmt nicht so sehr, wie sie es wahrscheinlich wollten.“

Als der FC Liverpool im letzten Sommer Arne Slot als Nachfolger von Kulttrainer Jürgen Klopp präsentiert hatte, war die Skepsis allgegenwärtig. Wie, um alles in der Welt, sollte der vergleichsweise unbekannte und glanzlose Niederländer die großen Fußstapfen von Klopp füllen? Was, bitteschön, will der Verein mit dem, war zu lesen.

Eigener Song Ein knappes Jahr später sind in Liverpool die anfänglichen Zweifel längst verflogen und die Vorbehalte sind in Begeisterung umgeschlagen. Nobody Arne Slot ist es tatsächlich in Windeseile gelungen, das Vertrauen der Mannschaft und die Herzen der Fans zu gewinnen. Dass die Liverpool-Anhänger für den 46-Jährigen einen eigenen Song kreierten, ist ein Ritterschlag und der lautstarke Beweis, was für ein Ansehen Arne Slot beim Klub genießt.

Der Niederländer, der zuvor schon mit Feyenoord Rotterdam Meister wurde, adaptierte und verfeinerte Klopps Gegenpressing-Fußball und hob das Team noch einmal auf ein anderes Level. Die Entwicklung von Superstar Mo Salah steht sinnbildlich für den Aufschwung des FC Liverpool unter Slot.

© APA/AFP/PAUL ELLIS / PAUL ELLIS

In der Premier-League-Saison 2023/’24 hatte der Ägypter 18 Treffer und 10 Assists verbucht. In der aktuellen Meisterschaft hält Mo Salah bereits bei 27 Toren und 18 Vorlagen. „Dass wir so viel gewinnen würden, konnte man zu Beginn der Saison nicht vorhersagen“, erklärt Arne Slot. Mit dem 20. Meistertitel würde der FC Liverpool jedenfalls mit dem großen Rivalen Manchester United gleichziehen. Arne Slot selbst hat in seiner ersten Saison bereits einige Vereinsrekorde aufgestellt. „Bei so einem großen Klub ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, etwas zu erreichen, was niemand zuvor erreicht hat. Wenn es dann doch gelingt, ist das schon verdammt gut.“