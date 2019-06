Rapid könnte Alar und Pavlovic verkaufen

Während die Spieler urlauben, bastelt Zoran Barisic erstmals als Sportdirektor an einem Kader. Nach den Verpflichtungen von Fountas und Schick stehen bei Rapid Abgänge an. Da gleich zwei Stürmer gehen könnten und Wunschspieler Kalajdzic wie berichtet ins Ausland wechseln wird, muss parallel auch mit möglichen Verstärkungen verhandelt werden.

Viel Arbeit also für Barisic, der derzeit besonders viel mit Frank Schreier zu tun hat. Der Spielerberater vereint die größte Gruppe an Rapidlern in seiner Agentur, darunter sowohl Deni Alar als auch Andrija Pavlovic. Laut KURIER-Informationen gibt es für beide Stürmer Angebote aus dem Ausland.