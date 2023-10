Rapid und Austria kommen voller Tatendrang aus der Pause

Die knapp zweiwöchige Länderspielpause ist zu Ende, am Fußball-Sonntag geht es in der Bundesliga wieder zur Sache. In den drei Partien geht es um einen Platz im Mittelfeld beziehungsweise um Befreiungsschläge am unteren Tabellenende.

Schauplatz Hütteldorf

Bei Rapid war in der Pause nicht nur die Stimmung gut – Stichwort Video von der Burgstaller-Rückkehr – sondern auch die Trainingsleistung. Trainer Zoran Barisic nennt diese sogar „sehr, sehr gut. Die Spieler machen mir es sehr schwer, sich für den Matchkader und die Startelf zu entscheiden.“ Das liegt auch daran, dass es erstmals nach langer Zeit keine Verletzen gibt. Lediglich Fally Mayulu war kränklich.

➤ Mehr lesen: So endete das Spitzenspiel zwischen Salzburg und LASK

Besonders wichtig für Barisic ist der Fitnesszustand von Guido Burgstaller: „Burgi ist ein riesengroßer Mehrwert für die Mannschaft. Jeder Teamkollege weiß, dass sie sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen können. Mit seiner Qualität und Erfahrung ist er ein ganz wichtiger Bestandteil für uns.“

Der 34-Jährige rechnet nach der Verletzungspause von sieben Pflichtspielen noch nicht mit einem Einsatz über 90 Minuten: „Ich habe körperlich noch Rückstand, den Saft hole ich mir in den nächsten Spielen. Diese werden anfangs anstrengender sein. Aber ich bin einer, der auch beißen kann.“

Barisic erwartet ein „kompliziertes Spiel, weil Klagenfurt so gut verteidigen kann. Wir wollen offensiv auftreten, dominant, immer wieder Chancen rausspielen und unser Spiel durchsetzen.“