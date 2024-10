Bundesliga live: So schlägt sich Rapid auswärts gegen Altach

Es sind intensive Wochen für den SK Rapid. Am Mittwoch waren die Hütteldorfer noch in der Conference in Istanbul im Einsatz (2:1-Sieg gegen Basaksehir), heute wartet das schwierige Auswärtsspiel in Altach (14.30 Uhr).

Im letzten Match vor der Länderspielpause trifft Rapid auf einen unbekannten Gegner. Altach hat nach der letzten Niederlage Trainer Joachim Standfest vor die Tür gesetzt, heute gibt Interimscoach Louis Ngwat-Mahop sein Debüt.