Austria - Sturm: Pfefferspray gegen Fan-Familien

Sonntagnachmittag sichtete die Exekutive die Video-Aufzeichnungen des Spiels. "Ergebnisse können wir noch keine veröffentlichen. Aber der Angriff ist auf Band. Wir setzten uns jetzt mit den Verantwortlichen von Sturm Graz in Verbindung. Vorerst ist eine Anzeige gegen Unbekannt aufrecht", erklärte Polizeisprecher Thomas Keiblinger die nächsten Schritte der Behörden. In einer Aussendung betonte Sturm Graz, "die Suche nach dem Verdächtigen bestmöglich zu unterstützen". Neben dem gefilmten Reizgas-Sprayer wurden zwei Personen wegen Verstoßes gegen das Pyrotechnikgesetz – wegen Zündens von Bengalen-Böllern – angezeigt.

Bleibt die Frage, warum unverbesserliche Fußball-Anhänger immer wieder verbotene Gegenstände in die heimischen Stadien einschmuggeln können. Austria-Sprecher Christoph Pflug erklärte ohne Umschweife die Realität: "Wenn ein Fan einen Pfefferspray in die Arena schmuggeln will, dann schafft er das auch. So groß ist dieser Gegenstand nicht."