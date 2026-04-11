Nach Kantersieg: BW Linz macht den Abstiegskampf spannend

Der Abstiegskampf in der österreichischen Bundesliga spitzt sich weiter zu: Blau-Weiß Linz hat zwar immer noch die rote Laterne, doch das Schlusslicht sorgte in der vierten Runde der Quali-Gruppe für ein kräftiges Lebenszeichen. Mit dem 5:0-Kantersieg gegen WSG Tirol melden sich die Linzer zurück und ziehen einige Konkurrenten noch tiefer in den Abstiegsstrudel.

Große Brisanz BW Linz trennen jetzt nur mehr zwei Punkte vom WAC, der unter Neo-Trainer Thomas Silberberger im Heimspiel gegen Ried über ein 0:0 nicht hinauskam. Aber auch die WSG Tirol darf sich spätestens nach dem desolaten Auftritt nicht in Sicherheit wiegen: Der einst komfortable 16-Punkte-Vorsprung ist - auch durch die Punktehalbierung - inzwischen auf fünf Zähler geschrumpft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ UWE WINTER / EXPA/ UWE WINTER Zwei Mal wurde Blau-Weiß Linz ein Elfmeter zugesprochen

Kuriose Szene Die Linzer dominierten das Heimspiel gegen die WSG Tirol, für die verdiente 2:0-Pausenführung mussten aber zwei Elfmeter her. Der zweite Linzer Strafstoß hatte dabei einen kuriosen Ursprung: Denn es waren kurzzeitig zwei Bälle im Spiel. WSG-Verteidiger Böckle störte mit einem Rückpass mit dem zweiten Ball einen Linzer Angriff und verhalf Blau-Weiß so zu einem billigen Elfmeter.

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