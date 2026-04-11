Greil lässt Altach jubeln, WAC zittert auch nach Silberberger-Debüt

Der Befreiungsschlag für den WAC nach dem Trainerwechsel bleibt aus. Thomas Silberberger sah einige WAC-Chancen, aber noch mehr von Ried und muss deswegen froh sein, dass mit dem 0:0 zumindest ein Punkt in Wolfsberg bleibt.

Silberberger setzte gleich beim Debüt auf die Rückkehr zur in Kühbauer-Zeiten höchst erfolgreichen Dreierkette. Links außen musste Renner früh wegen einer Schulterverletzung raus. Djuric gab sein Debüt in einer umkämpften Partie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/WOLFGANG JANNACH

Der WAC überraschte mit einem Freistoßtrick, aber Ried-Goalie Leitner konnte gegen Wimmer aus 18 Metern parieren (24.). Auf der Gegenseite rettete Polster bei drei Top-Chancen der Rieder: Van Wyks Schuss wurde an die Latte gelenkt, und Bajic scheiterte zwei Mal.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/WOLFGANG JANNACH

Bei Wohlmuths Kopfball an die Latte jubelte Silberberger fast (82.). Boguo vergab Rieds Matchball (91.).

GAK-Serie endet Der GAK reiste mit einer historischen Siegesserie nach Altach: Drei Siege in Folge gab es zuletzt 2005, also vor dem Konkurs. Altach konnte in einer ebenso ausgeglichenen wie unspektakulären Partie auf acht Heimspiele ohne Niederlage bauen. Es war wieder einmal Patrick Greil, dem für die Vorarlberger Entscheidendes gelang. Der Spielmacher vollierte eine starke Ouedraogo-Flanke ins Netz zum 1:0-Sieg (77.).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/DIETMAR STIPLOVSEK