Nullnummer gegen Hartberg: Meister Sturm gibt sich Blöße

Es hat sich in dieser Saison schon gezeigt, dass die Tabelle nur eine bedingte Aussagekraft hat. Favoriten stolpern, Außenseiter mucken auf, deshalb ist das Titelrennen auch so umkämpft. Bei der Nullnummer zwischen Leader Sturm und dem Sechsten Hartberg war nicht wirklich zu erkennen, welches Team da die Tabelle anführt und wer in der Meistergruppe hinten liegt.

Aberkannter Treffer Ganz im Gegenteil: Der amtierende Meister Sturm musste sich am Ende sogar glücklich schätzen, überhaupt einen Punkt aus dem Heimspiel mitgenommen zu haben. Der Kopfballtreffer von Hartberg-Verteidiger Schopp (71.) wird nicht von jedem Schiedsrichter aberkannt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU / ERWIN SCHERIAU Das Match war hart umkämpft

Ideenloser Auftritt Die Elf von Fabio Ingolitsch plagte sich gegen die soliden und stabilen Hartberger. Selten einmal fand der Ball den Weg in den gegnerischen Strafraum, immer wieder liefen sich die Grazer fest oder machten sich mit schlampigen Aktionen und einfachen Ballfehlern selbst das Leben schwer. Zwei Schüsse von Jatta waren die magere Ausbeute in den ersten 45 Minuten.