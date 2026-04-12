Nullnummer gegen Hartberg: Meister Sturm gibt sich Blöße
Es hat sich in dieser Saison schon gezeigt, dass die Tabelle nur eine bedingte Aussagekraft hat. Favoriten stolpern, Außenseiter mucken auf, deshalb ist das Titelrennen auch so umkämpft.
Bei der Nullnummer zwischen Leader Sturm und dem Sechsten Hartberg war nicht wirklich zu erkennen, welches Team da die Tabelle anführt und wer in der Meistergruppe hinten liegt.
Aberkannter Treffer
Ganz im Gegenteil: Der amtierende Meister Sturm musste sich am Ende sogar glücklich schätzen, überhaupt einen Punkt aus dem Heimspiel mitgenommen zu haben. Der Kopfballtreffer von Hartberg-Verteidiger Schopp (71.) wird nicht von jedem Schiedsrichter aberkannt.
Ideenloser Auftritt
Die Elf von Fabio Ingolitsch plagte sich gegen die soliden und stabilen Hartberger. Selten einmal fand der Ball den Weg in den gegnerischen Strafraum, immer wieder liefen sich die Grazer fest oder machten sich mit schlampigen Aktionen und einfachen Ballfehlern selbst das Leben schwer.
Zwei Schüsse von Jatta waren die magere Ausbeute in den ersten 45 Minuten.
Eine Grazer Torchance
Auch da hatten die Hartberger bereits die bessere Torchance vorgefunden. Nach einem Corner wirkte Sturm-Goalie Chudjakow nicht ganz sattelfest und verfehlte den Ball. Am Ende bewahrte die Querlatte Sturm vor einem Gegentor.
Auch nach dem Seitenwechsel agierte der Tabellenführer fahrig und brachte kaum einmal durchdachte Aktionen zustande. Auch an Regisseur Kiteishvili lief das Spiel komplett vorbei. Die einzige Chance hatte im Finish der junge Hödl, sein Schuss aus der Drehung ging aber knapp am Tor vorbei (87.).
Profiteur LASK
Diesmal wurde es nichts mit dem Last-Minute-Erfolg der Grazer. Die ersten beiden Saisonduelle mit Hartberg hatte Sturm jeweils durch späte Treffer mit 1:0 gewonnen.
Der Umfaller der Grazer bringt Spannung in den Titelkampf. Der LASK ist mit dem 3:2-Auswärtssieg gegen Salzburg bis auf zwei Punkte herangerückt.
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