3:2 für den LASK - Salzburg verliert den Kontakt zur Spitze

Lediglich 8.737 Zuschauer wollten am Freitag den Abendschlager zwischen Salzburg und dem LASK sehen. Vielleicht waren sich die Salzburger Fans nach dem 5:1 im letzten Duell gar zu sicher. Es war übrigens das erste und wohl auch einzige überzeugende Spiel der Salzburger unter Trainer Daniel Beichler. Jetzt ist Salzburg seit Mitte Dezember ohne Heimsieg.

Die Linzer Führung

Gestern lief es nicht so gut für Salzburg. Die Linzer gingen früh nach einer einstudierten Situation in Führung: Horvath brachte einen kurz abgespielten Eckball zur Mitte, wo sich Cisse löste und zum 1:0 für den LASK einköpfelte (8.).

Die Salzburger kamen durch eine sehenswerte Aktion zurück: Krätzig spielte einen in die Tiefe gespielten Ball direkt in die Mitte ab, wo Konate zum 1:1 einschießen konnte (28.).

Die Linzer waren im Angriff dennoch konkreter. Das lag vor allem daran, dass die Salzburger mit dem Linzer Adeniran und seinen Tempo-Vorstößen nicht umgehen konnten. In Minute 61 ließ er an der Seite auf der Mittellinie Chase stehen und spielte im Strafraum perfekt auf Kalajdzic zurück, der platziert zum 2:1 traf. Der Teamstürmer durfte sich über sein drittes Saisontor freuen.