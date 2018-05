Die Austria wird sich wohl einen neuen Trainer holen

Thomas Letsch gibt sich vor dem heutigen Heimspiel der Austria gegen Admira (18.30 Uhr) kämpferisch. „Wir haben alle gehofft, dass sich die tabellarische Situation für uns anders darstellt. Ich hake die Saison aber dennoch nicht ab.“ Auch wenn der angestrebte Europacup nach einer schlechten Saison nicht mehr zu erreichen ist, „ist das Feuer noch drinnen. Keiner schenkt etwas her. In den vier Spielen geht es für jeden darum, sich so gut wie möglich zu präsentieren.“

Das gilt auch für ihn, dessen Zukunft bei der Austria offiziell noch nicht geklärt ist. Gerüchten zufolge, die man am Rande des Salzburger Europacup-Spiels am Donnerstag vernehmen konnte, werden sich die Wege trennen. Letsch soll im Falle eines Aufstiegs bei Ried der Wunschkandidat Nummer eins sein. Er selbst beantwortete die Frage nach seiner Zukunft nicht konkret. „Wichtig ist, dass eine Entscheidung getroffen wird. Je schneller, desto besser. In diesem Fall ist jede Entscheidung positiv.“