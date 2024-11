Bayern-Star Harry Kane schoss Augsburg mit drei Toren k.o.

Der FC Bayern München baute mit einem Sieg gegen den FC Augsburg die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga aus. Zum Auftakt des elften Spieltags setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 3:0 (0:0) durch. Der englische Nationalspieler Harry Kane schoss drei Tore (63. Minute, 90.+3 und 90.+5), zwei davon per Elfmeter. Die Bayern von Trainer Vincent Kompany haben nun bereits acht Punkte Vorsprung, der Tabellenzweite RB Leipzig kann am Samstag mit einem Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim aber wieder verkürzen.