Nicht schon wieder: ÖFB-Stürmer Kalajdzic verletzt vom Platz

Besser erging es Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch. Er kam in der 77. Minute aufs Feld, zu diesem Zeitpunkt lag sein Team mit 2:3 zurück. Knapp vor dem Ende traf er per Kopf zum 3:3-Ausgleich und sicherte Freiburg so noch einen Punkt. Frankfurt liegt nach dem Remis weiter auf Platz sechs, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. Freiburg hat vier Punkte Rückstand auf die Hessen, bleiben auf Rang acht in Schlagdistanz zu den internationalen Startplätzen.