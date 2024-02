Österreicher-Duell: Sasa Kalajdzic traf gegen Heinz Lindner

Es war der erste Treffer für den Wiener im Eintracht-Dress und als frisch gebackener Papa.

Mathias Rasmussen verkürzte noch in der ersten Hälfte für die Belgier (31.). Von der Bank aus sah Kalajdzic, der in der 65. Minute ausgetauscht wurde, den Ausgleich durch Gustaf Nilsson (68.). In der Schlussviertelstunde spielte Frankfurt nach einem Platzverweis gegen Union in Überzahl, Zählbares sprang aber nicht mehr heraus.