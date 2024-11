Deutsche Bundesliga: Klarer Bayern-Sieg, Schützenfest in Frankfurt

Die Österreicher Christopher Trimmel und Leopold Querfeld waren bei der zweiten Saisonniederlage von Union über die volle Spielzeit im Einsatz. Für Querfeld, der sich als Teil der Berliner Fünferkette beweisen durfte, war es die Startelf-Premiere in der Liga. Trimmel machte vor dem 0:2 nicht die beste Figur, Alphonso Davies ließ den 37-jährigen Kapitän mit einem Tempodribbling stehen. Konrad Laimer kam bei den Bayern, die ihre perfekte Woche (5:0 Bochum, 4:0 Mainz) abrundeten, nicht zum Zug. Am Mittwoch kommt Benfica Lissabon in der Champions League in die Allianz Arena.